On Elpeleg sammen med Somalis president H.E prof Hassan Sheikh Mohamoud. Foto: Privat

Eksklusiv:

Somaliland åpner for å ta over en million personer fra Gaza

Somalia, Somaliland og Egypt er nå åpne for å ta imot flyktninger fra Gaza, sier kommersiell attaché for Somalia i Midtøsten, On Elpeleg til Norge IDAG.