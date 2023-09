GUDS VAKRE SKAPERVERK: Admiralen er blant våre flotteste sommerfugler. Vitenskapsmenn har funnet at den har innebygd tidskorrigert solkompass hvilket betyr at den flyr mot solen. Den kan fly 1.166 meter over bakken og kan oppnå inntil 50 km/t ved å utnytte vinden. Foto: Eli Bondlid