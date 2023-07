Norge IDAG

Egil Svartdahl talte på Telemarkstevnet:

Sommerstevne nummer 82 for pinsevennene i Telemark

Kanskje er det norgesrekord. Fakta er at aller første sommersamling av pinsens venner i fylket var i 1941. — Visjonen for oss er at det skal være et møtepunkt for menighetene. Selvfølgelig er det hyggelig at det også kommer mennesker utenfra vår region, sier stevneleder Rolf Inge Johansen. Han viser til stadig større oppslutning om arrangementet i Fyresdal.