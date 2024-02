Norge IDAG

HOS NORGE IDAG: Mosab Hassan Yousef talte på Oslo Symposium. Foto: Marion Haslien

Sønn av Hamas utpekes som mulig ny leder i Gaza etter krigen

Onsdag ble det kjent at Mosab Hassan Yousef, «Den grønne prinsen» også kalt Sønn av Hamas, ble med i Israels nasjonale offentlige diplomati-kampanje. – Et godt lederemne for Gaza etter Hamas, skriver Jerusalem Post på lederplass.