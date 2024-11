Norge IDAG

VALGKAMP-INNSPURT: Donald Trump stilte onsdag opp i en søppelbil etter Joe Bidens uttalelse om at Trumps tilhengere var «søppel». Foto: NTB / AP / Julia Demaree Nikhinson

Sett fra Amerika:

Søppelkjører-presidenten

Joe Biden kalte de som deltok på Madison Square Garden for «søppel». Det var på bakgrunn av en komiker som kalte Puerto Rico for søppel, men det var ikke lurt av Biden. Det var heller ikke lurt av Kamala Harris til å ikke ta tydelig avstand fra uttalelsen, som for øvrig lignet mye på en frustrert Hillary Clintons uttalelse da hun kalte dem om stemte Trump for «håpløse/beklagelige» (deplorables).