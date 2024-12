Norge IDAG

Sorgen og skammens dag

Tirsdag 03.12.24 ble en sorgens og skammens dag over Norge. Stortingets abort-avgjørelse, eller som det virkelig var: «En utvidet draps-avgjørelse» ble vedtatt. Av våre 167 folkevalgte, stemte 145 for denne nye lov-utvidelsen. Har våre folkevalgte tenkt konsekvenser? Neppe. Denne avgjørelse viser et Norge i forfall, et Norge som forvitrer.