Norge IDAG

Et forslag fra Høyre om å avvikle normprisrådet behandles i Stortinget tirsdag. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sp går inn for å endre lakseskatten – mot flertall i Stortinget

Senterpartiets stortingsrepresentanter stemmer imot Arbeiderpartiet og sammen med Høyre for å endre lakseskatten som de selv innførte for to år siden.