Samtidig som LO, AUF og Norsk Folkehjelp setter frem krav til regjeringen om å sanksjonere Israel, velger palestinernes president å legge press på Hamas. Foto: AP Photo/Christophe Ena, Pool/NTB.

Abbas til Hamas:

«Spar palestinerne for et nytt nakba»

Samtidig som LO, AUF og Norsk Folkehjelp oppfordrer regjeringen til å boikotte Israel, velger palestinernes president en annen tilnærming for å unngå en varslet katastrofe. Mahmoud Abbas oppfordrer Hamas til å sørge for at de gjenværende og gjenlevende israelske gislene slippes fri.