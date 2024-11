Norge IDAG

Alice Wairimu Nderitu, spesialrådgiver for FNs generalsekretær for forebygging av folkemord, mister jobben fordi hun ikke vil karakterisere Israels handlinger for folkemord.



Foto: AP Photo/John Minchillo/NTB Foto: AP Photo/John Minchillo/NTB

FN:

Sparket Nderitu fordi hun nektet å klassifisere Israels krigføring som «folkemord»

Nderitus motstand mot å betegne Israels handlinger i Gaza under Israel-Hamas-krigen som et folkemord, resulterte i at FN nektet å fornye kontrakten hennes, hevder Wall Street Journal.