Norge IDAG

Kommentarartikler

Vestlandet: Mange har angst når de kjører E16 fra Bergen til Voss. Og det med god grunn, skriver Trine Overå Hansen. Foto: Ill.foto: AH

Spennende å kjøre bil

Å kjøre på veiene mellom øst og vest er ikke for amatører. Her må man være obs på elg, hjort, rev og harer som plutselig hopper foran bilen. Veiene er mange steder smale, og svingene mange. Over fjellet er det så mye telehiv og ødelagt asfalt at det humper som på Mjøleruta til Stomperud på heia. På vestlandssiden kan det gå store ras som kan knuse bilen eller sende deg utfor stupet på andre siden av veien.