Norge IDAG

FOLKEMØTE: Over 500 Israel-venner møtte frem i Filadelfia Vennesla. Initiativtaker for møtet Geir Stomnås (t.h.) som er pastor i Filadelfia Vennesla og norsk-israelske Haim Benjosef var to av talerne på arrangementet. Foto: Trine O. Hansen

Norsk-israelske Haim Benjosef til over 500 Israel-venner i Vennesla:

– Stå opp til kamp mot mørket og ondskapen

Den siste tiden har det vært en rekke støttemarkeringer for Israel ulike steder i landet. Lørdag 18. november var godt over 500 Israel-venner samlet i Filadelfia Vennesla for å vise sin sympati med jødene som er rammet av det verste angrepet siden holocaust.