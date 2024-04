Norge IDAG

Alexander Christiansson fra Sverigedemokraterna talte under Jerusalem Prayer Breakfast i Stockholm. Foto: Trine Overå Hansen

Alexander Christiansson fra Sveriges riksdag:

– Stabil tro forandrer kulturen

Alexander Christiansson fra den svenske nasjonalforsamlingen gav ære til sin far for sitt politiske engasjement da han deltok under Jerusalem Prayer Breakfast i Stockholm fredag 5. april.