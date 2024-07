Norge IDAG

Ting man bør ha hjemme i tilfelle en krise. De grunnleggende behovene som må dekkes de første døgnene av en krise, er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Stadig flere nordmenn har beredskapslager hjemme

35 prosent av nordmenn oppgir at de har beredskapslager hjemme. Det er 10 prosentpoeng flere enn for to år siden.