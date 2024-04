Statsdannelse som belønning for terror?

Shifa-sykehuset: Dokumentert informasjon om at fødeavdelingen ved Shifa-sykehuset i Gaza var omgjort til våpen- og ammunisjonslager for en bataljon Hamas-krigere som hadde tatt opphold på sykehuset, ble ikke formidlet av NRK. Der fikk vi høre at det var Israel som hadde ødelagt sykehuset, skriver vår spaltist Michal Rachel Suissa. Foto: NTB / (israelske soldater utenfor Shifa-sykehuset.)