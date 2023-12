Norge IDAG

FAST PLASS: Tigging på åpen gate ble legalisert i Norge i 2005, og tiggere har gjerne fast tilhold ved trafikknutepunkter. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Kristenledere om tigging i adventstiden:

Sten Sørensen: – Mitt hjerte banker for dem som er nødlidende

Tiggere trigger ulike reaksjoner hos forbipasserende. Enkelte legger igjen noen kroner, andre gir oftere av sin tid og slår av en prat. Blant dem er biskopen i Oslo. Siden det nasjonale tiggeforbudet ble opphevet i 2005, er tiggere blitt et vanlig innslag i det norske bybildet. Du ser dem ved de fleste store trafikknutepunkter: Folk som tjener til sitt livsopphold ved å be om penger – gjerne med et pappkrus foran seg og kanskje en plakat eller et bilde av barna sine.