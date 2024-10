Norge IDAG

Foto: iStock / Norge IDAG

Bønneaksjonen 2024:

– Sterk i bønn og handling

Oktober - Tid for bønn

BØNN: – Jeg kjenner meg sterkt motivert i ledelsen av «Bønn for Alle» under Norge IDAGs bønneaksjon 2024. Vi står i gapet for både nasjonen vår og for verden rundt oss. Israel er i en prekær situasjon, og vi skal spesielt huske på gislene som har vært i fangenskap i Gaza i snart et år. Samtidig vil vi også be for Norges fremtid, for de mange behovene her hjemme, sier bønneleder Daniel Haddal.