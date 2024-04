Norge IDAG

Jerusalem Prayer Breakfast i Sverige:

Stockholm ba om fred for Jerusalem

Som by nummer 20 arrangerte Stockholm Jerusalem-bønnefrokost forrige helg. Oslo kan bli den 21. De 400 delegatene, fra Israel, Norge, Finland og Estland i tillegg til Sverige var sammen i bønn for Jerusalem og dermed for verden. Arrangementet var truet av terror før det startet, men forløp fredelig og uten dramatikk, som seg hør og bør i et demokratisk land.