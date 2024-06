Paktstegnet: Det at djevelen bruker Guds eget paktstegn på å få folket til å gjøre opprør mot Gud, er ikke så overraksende. For djevelen kan ikke skape noe. Han kan bare kopiere, skriver sjefredaktør Trine Overå Hansen. Bilde av regnbue over Tjeldstø i Øygarden. Foto: Trine Overå Hansen