Etiopiske jøder ankommer Ben Gurion Lufthavn ved Tel Aviv i Israel. — Det kom 1500 innvandrere fra Etiopia til Israel i fjor, forteller Grethe Tangen Olsen, daglig leder i Exodus Nord. Foto: NTB/AP/Sebastian Scheiner

Stor innvandring til Israel i 2022

Krigen i Europa er noe av grunnen til at mer enn 70.000 immigranter har søkt opphold i Israel forrige år. Israel er en åpen «havn» for jøder fra hele verden som mener de trenger et nytt hjemland.