Norge IDAG

Debattinnlegg

Støre, hvilken realitet lever du i?

Etter å ha lest artikkelen hvor Støre uttaler at «vanlige folk ikke har det så mye verre» er jeg helt satt ut. Jeg klarer ikke helt å bestemme meg for om han enten er overdrevet optimist eller lever i fornektelse. Når han videre uttaler at han «ikke tenker for mye på meningsmålingene» selv om de aldri har vært så dårlige på 20 år, så vil jeg nesten tro at det er nettopp fornektelse.