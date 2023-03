Norge IDAG

Støtten til terror mot jødene må opphøre

Vi må tilbake til oldtiden for å finne begynnelsen til jødehatet. Det folket som hverken vil innordne og underkaste seg fremmed maktelite eller la seg utrydde, har i all tid vært mistenkeliggjort, beleiret og angrepet. Det pågår fremdeles for åpne mediekanaler. Selv i et fjerntliggende land som Norge, går det ikke en dag uten medieoppslag med brodd mot Israel.