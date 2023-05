Norge IDAG

Strikker for livet: Linn Solbakken fra Vennesla, Inger Marie Egeland fra Kvinesdal og Tina Engedal Spilde fra Lyngdal har vært oppfinnsomme.

Det enkle gir gode resultater til barn, som virkelig trenger hjelp, i Uganda og Øst-Kongo. Foto: Agnar Klungland

Unikt Prosjekt:

Strikker, rydder og selger for Dinastiftelsen

Dinastiftelsen, som ble startet i Sarons Dal i Kvinesdal i 2004, har nå fått to nye samarbeidspartnere: «Strikk for Dina» og «Rydd og selg for Dina». Dinastiftelsen har fokus på å hjelpe små jenter som er ofre for grov tortur og seksuell misbruk i Øst-Kongo. Stiftelsen har hjelpearbeid i flere andre områder også. Nylig har Dinastiftelsen satt i gang et stort byggeprosjekt for funksjonshemmede barn i Uganda.