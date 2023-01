Norge IDAG

Debattinnlegg

Strømkrisen, de to mest medskyldige

Strømkrisen har to mest med-skyldige. Disse to er EUs mest hardnakkede forkjempere i landet her, i en grad som ødelegger for fedrelandet. Og de nekter å forklare seg, for å slippe unna. Men det skal de ikke, for de to har navn og heter Erna Solberg fra Høyre, og Jonas Gahr Støre fra Ap – hvilket samtidig betyr at høyre-venstre aksen er nær utvisket.