Lange køer på jernbanestasjonen Barcelona Sants under strømbruddet tirsdag. Foto: NTB / AP / Emilio Morenatti

Anita A. Sæle:

Strømmen som forsvant

Spania og Portugal var uten strøm et døgn eller så, uten at en i skrivende stund har fått noen forklaring. Det er en øyeåpner for oss om hvor avhenging vi er av at elektrisiteten fungerer når vi skrur på bryteren. Strøm er et terrormål, selv om det nå er slått fast at dette ikke var et cyberangrep.