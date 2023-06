Norge IDAG

Aserbajdsjanske landbruksstudenter i Israel 7. juni 2023. Foto: Kobi Natan/TPS

Studenter i Israel «får ørkenen til å blomstre»

Israels Arava-region er ikke det mest opplagte stedet for å undervise i landbruk. Området strekker seg langs Israels sørlige grense til Jordan mellom Dødehavet og Rødehavet, og er kjent for sitt varme vær og sparsomme nedbør. Men det var disse forholdene som tiltrakk Hanni Arnon da hun lanserte Arava International Center for Agricultural Training (AICAT) i 1994. Til senteret strømmer nå studenter fra Afrika og Asia for å lære praktisk landbruk i samarbeid med israelske bønder i området.