Norge IDAG

Labour-leder Keir Starmer har all grunn til å smile, vel vitende om at partiet ligger an til å gjøre det historisk godt når britene torsdag går til valgurnene. Foto: AP / NTB

Sunak nekter å gi opp håpet, mens andre innser at slaget er tapt

Statsminister Rishi Sunak håper fortsatt på et under, men toryene ligger ifølge meningsmålingene an til et katastrofevalg torsdag.