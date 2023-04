Norge IDAG

VI MÅ STÅ OPP FOR TROSFRIHETEN: – Ytringsfriheten og religionsfriheten er under angrep, når det blir forbudt å tro og be for noen. Kristne skal ikke la noen diktere hva vi skal tale, tro og mene, sier Josef Barkenbom. Foto: Eli Bondlid

Oslo symposium 2023:

– Suspendert etter video om omvendelsesterapi

Josef Barkenbom mistet jobben som pastor

— Ytringsfriheten og religionsfriheten er under angrep, når det blir forbudt å tro og be for noen. Kristne skal ikke la noen diktere hva vi skal tale, tro og mene, sier Josef Barkenbom. I fjor fikk han sparken som pastor i en kirke i Sverige etter å ha spredt en satirisk video på Instagram der han inviterte syndere til å omvende seg.