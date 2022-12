Norge IDAG

Bjørn Røyndal er rektor ved Østerbo videregående skole som har fått en svært positiv tilstandsrapport. Foto: Anita A. Sæle

Tilstanden er god på Østerbo Videregående Skole:

— Svært positiv tilstandsrapport

Rektor ved Østerbo videregående skole melder om en svært positiv tilstandsrapport for skoleåret 2021-2022. Rapporten gjenspeiler et godt læringsmiljø, og at det faglige arbeidet skaper mestring hos elevene.