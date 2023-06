Norge IDAG

FULLT HUS: Mange deltok på møtet med Svein-Magne Pedersen under Norge IDAGs sommerstevne på Bildøy. Foto: Eli Bondlid

Svein-Magne Pedersen samlet fullt hus på Bildøy

– Folk vet at det skjer mirakler. Og mennesker trenger mirakler. Derfor kommer de for å være med på mirakelmøter med Svein-Magne Pedersen på Bildøy under Norge Idag sitt sommerstevne, «Veien til Seier».