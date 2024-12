Norge IDAG

De skal ha fått instruksjoner om å «drepe så mange som mulig av de vantro, med jødiske mål som hovedmål», ifølge tiltalen. Foto fra en tidligere SAPO-aksjon. Foto: NTB/Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP, File

Svenske brødre sverget troskap til IS

Sveriges sikkerhetstjeneste (Säpo) har arrestert to brødre på 25 og 23 år fra Stockholm, mistenkt for å ha planlagt angrep på jødiske samfunnssentre og synagoger etter oppdrag fra IS.