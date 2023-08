Norge IDAG

Salwan Momika utenfor Iraks ambassade i Stockholm, 20 juli 2023. Momika hadde planer om å brenne et eksemplar av koranen og det irakiske flagget. Foto: Oscar Olsson/TT via AP/NTB.

Koranbrenning:

Sverige anklager Iran og Russland for villedende feilinformasjon

I kjølvannet av flere episoder med koranbrenning i Sverige uttalte sivilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin i juli at Russland fremmer løgner for å ramme landet. Tirsdag anklaget han Iran for det samme.