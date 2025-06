Den tyske kansleren Angela Merkel, venstre, og Canadas statsminister, Justin Trudeau, til høyre, ned blomster i Berlin, Tyskland, fredag ​​17. februar 2017 for å minnes ofrene for et terrorangrep på Breitscheidplatz i desember 2016. Den tyske regjeringen sier at landet formelt vil bekjempe terrorismen 1. mars. datoen markerer årsdagen for bombeangrepene i Madrid i 2004 og blir allerede markert hvert år av EU. Foto: (AP Photo/Michael Sohn, fil/NTB