Justin Trudeau har vært statsminister i Canada siden 2015. I 2016 legaliserte landet legeassistert selvmord. Foto: Brian McInnis/The Canadian Press via AP/NTB

I Canada har 31 664 valgt assistert selvmord (MAID):

Sykehus tilbød dødshjelp til kvinne som slet med selvmordstanker

En kvinne som søkte psykiatrisk hjelp ved et sykehus i Canada sa at personalet fikk henne til å føle seg «verdiløs» da de foreslo at det beste var om hun avsluttet livet gjennom det nasjonale helsevesenets Medical Assistance in Dying (MAID)-program.