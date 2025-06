Norge IDAG

Dette skjermbildet viser generaldirektør for Det internasjonale atomenergibyrået, Rafael Mariano Grossi, som holder et intervju i Damaskus, Syria, onsdag 4. juni 2025. Foto: AP Photo/Abdelrahman Shaheen/NTB

IAEA-sjef:

Syria skal gi inspektører umiddelbar tilgang til atomanlegg

FNs atomvåpen-overvåkersjef Rafael Grossi sier inspektører skal undersøke fire steder, inkludert anlegget i Deir Ezzor som Israel bombet i 2007. Han sier han også er åpen for at Damaskus kan utvikle et sivilt kjernekraftprogram.