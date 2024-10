Norge IDAG

Israelere som spionerer for Iran, kan nå miste sitt statsborgerskap. (Illustrasjonsfoto) Foto: NTB/AP/Oded Balilty

Syv arrestert - mistenkt for å være spioner for Iran

Nå advarer etterretningsorganisasjonen Shin Bet israelere om at de kan miste statsborgerskapet, om det blir avslørt at de jobber for fienden.