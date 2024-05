Norge IDAG

Siste helgen i mai blir det Bønnekonferanse på Stord / Moster. Foto: moster2024.no

Bønnekonferanse om kristenretten på Stord / Moster:

Takker Gud for arven fra Jerusalem

24.-26. mai arrangerer Nasjonalt Bønneråd en bønnekonferanse på Stord hotell i forbindelse med 1000-årsmarkeringen for Kristenretten. Kristne fra hele landet kommer sammen for å takke Gud for arven fra Jerusalem: «Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde». Det vil også bli fokus på å be om tilgivelse for urett mot jødene, Israel og de ufødte.