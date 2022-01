Norge IDAG

Israels lengstsittende statsminister, nå leder av opposisjonen, Benjamin Netanyahu har ikke tenkt å gi seg med politikk. Foto: Shalev Shalom/TPS

Ingen avtale for Netanyahu: Takker støttespillere og sier han blir i politikken

Israels tidligere statsminister Benjamin Netanyahu er under etterforsking for blant annet bestikkelser og bedrageri. Han avviser at han har inngått avtale med påtalemyndighetene.