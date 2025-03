Norge IDAG

President Isaac Herzog talte i presidentresidensen, Beit HaNassi, om økende antisemittisme. Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)

President Isaac Herzog:

Takket Donald Trump for kamp mot antisemittisme

Som en del av uken for bevissthet om antisemittisme var president Isaac Herzog i dag, onsdag, vert for jødiske ledere og venner av Israel fra hele verden i presidentboligen. Under arrangementet ble det holdt en paneldiskusjon med flere ledere fra jødiske samfunn, som delte sine vanskelige erfaringer det siste året.