Jan Hanvold talte under 30-årsjubileet til Filadelfia-pinsemenigheten i Moldova. Foto: Biserica Filadelfia, Chișinău

Filadelfia Chisinau feiret 30 år:

– Takknemlig for å være med på dette

Menigheten Filadelfia Chisinau, som Visjon Norge har støttet i 24 år, feiret søndag 30 årsjubileum. Visjon Norge-gründer og Øst-Europa-misjonær Jan Hanvold, forteller til Norge IDAG om fantastiske resultater for evangeliets utbredelse i løpet av denne tiden. – Vi er så takknemlig for at vi har vært en stor del av dette, sier Jan Hanvold til Norge IDAG.