«Naivt å tro at islamistiske Taliban vil respektere andre «menneskerettigheter» enn de som er foreskrevet i Koranen og Sharia»

Representanter fra Taliban i Afghanistan ble hentet med privatfly betalt av den norske staten - for å delta i samtaler på Soria Moria hotell i Oslo. Norge inviterte Taliban til møter med norske myndigheter og representanter for det internasjonale og afghanske samfunnet. – Det er naivt å tro at det islamistiske Taliban vil respektere andre «menneskerettigheter» enn de som er foreskrevet i Koranen, Sunna, Hadithene og Sharia, skriver Stig Magne Heitmann i Åpne Dører i dette debattinnlegget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB