Norge IDAG

Meningsmålinger viser at israelere flest nå ønsker Benny Gantz som landets statsminister - nå krever han at det utlyses nyvalg i september. Foto: AP Photo/Oded Balilty/NTB.

Bennt Gantz utfordrer Benjamin Netanyahu:

Tar til orde for nyvalg i september

På en pressekonferansen onsdag hevdet Benny Gantz at et nyvalg er helt avgjørende og nødvending for å «opprettholde enhet» og «fornye tilliten» til landets myndigheter etter 7. oktober. Benjamin Netanyahu mener et nyvalg vil true landets sikkerhet og være en fjær i hatten for Hamas.