OVERVÅKAR: – Ytringsfridom gjeld óg det vi finn smaklaust, fastslår Nazila Ghanea som er FN sin spesialrapportør for trus- og livssynsfridom. Foto: Foto: Stein Gudvangen, KPK

Teiknar dystert bilete av global trusforfylgjing

Tysdag vart FN-dagen for offer for vold grunna religion og livssyn markert for fyrste gongen i Noreg. Situasjonen på feltet er dyster i mange land.