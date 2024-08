Norge IDAG

En ekte, oppriktig broderkjærlighet er påfallende for menigheten Arken. Her flere av de toneangivende under høststevnet. Fra venstre: Einar Holm, Jørn Strand, medpastor Bjarne Thorstein Grotbæk og predikant Lars Johannes Karlsen. Foran pastor Nils Petter Karlsen. Foto: Nils Bakke.

Arken Løtens høststevne:

Teltmøte med vekkelsesånd

– Det er en vekkelsesånd her på teltmøtene. Jeg setter så pris dette enkle, folkelige og gamle evangeliet som går til hjertet. Her på Løten slipper vi dette glattpolerte - slik jeg merker på noen andre stevner. Det blir liksom så profesjonelt. Og ikke dette personlige som jeg opplever her. Flere av de jeg kjenner har samme erfaring, uttrykker Gjermund Kvamme.