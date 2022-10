Norge IDAG

En ny undersøkelse viser at ungdommer er positive til Jesus, men at de har liten kunnskap om Bibelen. Illustrasjonsbilde. Foto: Thomas Brun/NTB

Intervjuet 25.000 ungdommer i 26 land:

Tenåringer liker Jesus, men vet lite om Bibelens lære

En undersøkelse ble 25.000 tenåringer i 26 land intervjuet. Det resulterte i en rapport som konkluderer med at tenåringer har et positivt inntrykk av Jesus, men at de kan lite om hva Bibelen lærer.