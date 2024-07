Norge IDAG

På Evjetun er det kort vei for å ta et bad i Otra, disse engelske ungdommene syntes opplevelsen var litt kald, men helt topp. Fra v. Anton, Benno og Heike Goldammer. Foto: Agnar Klungland

Norea Mediemisjon på Evjetun Bibelcamping:

«Tenk at Gud snakker språket vårt»

For første gang hadde Norea Mediemisjon ansvar for opplegget en hel uke på Evjetun Bibelcamping. De får oppmuntrende tilbakemeldinger på sendingene fra hele verden. «Tenk at Gud snakker språket vårt», er en inspirerende tilbakemelding fra land som egentlig er lukket for misjonering.