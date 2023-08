Norge IDAG

Israels ambassadør til Norge, Avi Nir-Feldklein på ICEJs Oslo Symposium 18. august. Foto: Skjermdump/Oslo Symposium (YouTube)

Ambassadør Avi Nir-Feldklein:

– Tenk hvor mye Israel og Norge kunne gjøre sammen

Ambassadør Avi Nir-Feldklein var tilstede under ICEJs Oslo Symposium sammen med sin kone og kom med en hilsen til forsamlingen. Han fokuserte på hvor viktige alle vennene av Israel i Norge er for et framtidig samarbeid mellom de to landene.