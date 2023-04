Norge IDAG

FANT MANGE ISRAEL-VENNER I NORGE: Ambassadør Avi Nir-Feldklein sier at han er gledelig overrasket over at det er så mange Israel-venner i Norge, og at de er framtiden for forholdet mellom de to nasjonene. Her tolket av Trine Overå Hansen. Foto: Eli Bondlid

Oslo symposium 2023:

— Tenk hvor mye Israel og Norge kunne utrette sammen

Avi Nir-Feldklein – Israels ambassadør til Norge

Han er Israels nye ambassadør i Norge, og sier at han hadde fryktet det var verre etter å ha hørt om flere norske organisasjoner som går for boikott av Israel. Han ble gledelig overrasket da han oppdaget at det i Norge er mange Israel-venner. Nå må vi stå sammen for å få slutt på at Israel til stadighet blir demonisert og utsatt for løgner.