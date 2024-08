Norge IDAG

Tenk om russarane brukar sine verste våpen

Det er mykje denne skrivaren ikkje skjønar i denne vonde verda. For meg tykkjest det som om NATO og Vesten ikkje tek omsyn til at Russland er den største atommakta i verda. Dei har like mange atomstridshovud som resten av dei andre landa til saman.