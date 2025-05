Norge IDAG

Folk tente lys til minne om Yaron Lischinsky og Sarah Milgrim torsdag kveld. Foto: NTB / AP / Jose Luis Magana

Anita Apelthun Sæle:

Terror må bekjempes ved å snakke sant om den

Mordet på et ungt par i Washington DC er ikke bare grusomt, men en påminnelse om hva vi må kjempe imot. De to arbeidet ved den Israelske ambassaden, hun jøde, han en overgitt kristen. Morderen ropte «Free Palestine» og sa at han gjorde det «for Gazas skyld.»