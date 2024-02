Terrorangrep på Via Dolorosa - terroristen eliminert

Israelske sikkerhetsstyrker går foran gresk-ortodokse prester på Via Dolorosa under langfredagsprosesjonen fredag 30. april 2021. Søndag angrep en palestinsk terrorist israelske politibetjenter med kniv på den veien Jesus angivelig skal ha vandret under tyngden av korset mot Golgata. Foto: AP Photo/Mahmoud Illean/NTB.